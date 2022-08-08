Вован и Лексус от имени Кличко разыграли мэра Будапешта

Мэр Будапешта Карачонь сказал Вовану и Лексусу, что рад антироссийским санкциям

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись мэром Киева Виталием Кличко, разыграли мэра Будапешта Гергея Карачона. В ходе разговора политик сообщил, что рад антироссийским санкциям. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале пранкеров.

Мэр венгерской столицы во время телефонного розыгрыша заявил, что режиму премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго». «К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», — высказался Карачонь, ответив на заявление о том, что Орбан не желает «сражаться с Россией».

Помимо этого, политик отметил, что премьер-министр Венгрии находится в изоляции. «Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан все больше и больше находится в изоляции», — пояснил мэр.

По его мнению, Орбан уже не может полагаться на помощь Польши. «Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», — заключил Карачонь.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что разыграли по видеосвязи бургомистра Берлина Франциску Гиффай и глав других европейских столиц.

Перед этим сообщалось, что Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского поговорили с британской писательницей Джоан Роулинг. В беседе с блогерами она выступила за ужесточение санкций против России.