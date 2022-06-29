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Вован и Лексус от имени Кличко разыграли бургомистра Берлина

Пранкеры Вован и Лексус разыграли бургомистра Берлина Гиффай, притворившись Кличко
Франциска Гиффай

Франциска Гиффай. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), притворившись мэром Киева Виталием Кличко, разыграли по видеосвязи бургомистра Берлина Франциску Гиффай и глав других европейских столиц. Об этом в среду, 29 июня, сообщила газета Spiegel.

Издание утверждает, что спросило блогеров в электронном письме, причастны ли они к разговору некоего самозванца, который представился Кличко, с Гиффай и другими мэрами. «Подробности этих розыгрышей вы скоро узнаете в нашем шоу», — ответили Вован и Лексус.

Помимо немецкого политика, блогеры от имени мэра Киева разыграли еще как минимум четырех глав крупных европейских городов. Как заявляет Tagesshau, речь идет о мэрах Будапешта, Мадрида, Варшавы и Вены.

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По информации издания, Столяров в разговоре с журналом ARD Kontraste не стал раскрывать подробности пранков, однако уточнил, что воплотить их в жизнь было легко. Он также опроверг предположение о том, что блогеры воспользовались технологией дипфейков для того, чтобы притвориться Кличко.

24 июня стало известно, что Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с неким человеком, который выдавал себя за Кличко. Уточнялось, что беседа была преждевременно прервана из-за подозрений, что человек, с которым глава Берлина ведет беседу, — самозванец.

Позже выяснилось, что, помимо Гиффай, звонок от фальшивого Кличко получили мэры Вены и Мадрида. Помимо того, были раскрыты детали разговора бургомистра Берлина с самозванцем.

Перед этим сообщалось, что Вован и Лексус от имени президента Украины Владимира Зеленского поговорили с британской писательницей Джоан Роулинг. В беседе с блогерами она выступила за ужесточение санкций против России.

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Маргарита Щигарева
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