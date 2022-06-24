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Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с выдававшим себя за Кличко мошенником

Tagesspiegel: бургомистр Берлина полчаса беседовала с выдававшим себя за Кличко мошенником
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай около получаса разговаривала по видеосвязи с самозванцем, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

По информации издания, беседа продлилась 30 минут, после чего была преждевременно прервана из-за подозрений, что человек, с которым Гиффай вела беседу, оказался самозванцем.

«Относительно анонсированного разговора с мэром Кличко: ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор закончился преждевременно», — сообщила пресс-секретарь берлинского Сената Лиза Фрерихс.

Отмечается, что мужчина на экране выглядел как настоящий Виталий Кличко. «Судя по всему, это был "дипфейк", "глубокая подделка"», — признала Фрерихс. В Сенате добавили, что позднее догадку подтвердил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Управление уголовной полиции Берлина инициировало расследование, чтобы выяснить детали произошедшего.

В середине мая российские пранкеры Вован и Лексус представили видео с розыгрышем Джорджа Буша-младшего. В ходе беседы с пранкерами политик подтвердил работу биолабораторий Соединенных Штатов на Украине и рассказал о том, как США нарушили обещание не расширять НАТО.

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Марина Совина
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