Метатель молота убил случайного прохожего во время соревнований в Нидерландах

Метатель молота убил случайного прохожего во время соревнований в Нидерландах. Об этом сообщает AP.

По информации источника, смерть произошла на «Играх горцев» — соревнованиях по традиционным шотландским видам спорта. На место случившегося был отправлен вертолет с медиками, однако спасти 65-летнего мужчину не удалось. Отмечается, что погибший не был участником или зрителем соревнований.

Организаторы Игр рассказали, что используемый на соревнованиях молот похож на орудие из современной легкой атлетики. Это металлический шар весом до 10 килограммов с деревянной рукояткой длиной до 1,2 метра.

В 2019 году удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега на высоте две тысячи метров над уровнем моря. При этом забег прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке.