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Решение Саудовской Аравии назвали унизительным для Байдена

Advance: Саудовская Аравия унизила президента США Байдена, поддержав решение ОПЕК

Фото: Oliver Contreras / Globallookpress.com

Саудовская Аравия унизила президента США Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило издание Advance.

«Увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое», — говорится в статье. По словам эксперт в области нефтяных рынков Мэтта Смита, это событие — пощечина администрации Байдена.

Ранее Reuters написали, что государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Такой объем, по мнению авторов агентства, можно считать оскорбительной уступкой президенту США Джо Байдену после его визита в Саудовскую Аравию, где он вел переговоры по поводу увеличения объемов производства.

Байден вел переговоры с Саудовской Аравией по поводу нефти в середине июля. Тогда он говорил, что американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.

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Николай Чигасов
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