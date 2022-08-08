Решение Саудовской Аравии назвали унизительным для Байдена

Advance: Саудовская Аравия унизила президента США Байдена, поддержав решение ОПЕК

Саудовская Аравия унизила президента США Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило издание Advance.

«Увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое», — говорится в статье. По словам эксперт в области нефтяных рынков Мэтта Смита, это событие — пощечина администрации Байдена.

Ранее Reuters написали, что государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Такой объем, по мнению авторов агентства, можно считать оскорбительной уступкой президенту США Джо Байдену после его визита в Саудовскую Аравию, где он вел переговоры по поводу увеличения объемов производства.

Байден вел переговоры с Саудовской Аравией по поводу нефти в середине июля. Тогда он говорил, что американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.