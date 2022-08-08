Решение Саудовской Аравии назвали унизительным для Байдена
Саудовская Аравия унизила президента США Джо Байдена перед странами Ближнего Востока, поддержав решение ОПЕК об увеличении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщило издание Advance.
«Увеличение добычи топлива ОПЕК+ чисто символическое», — говорится в статье. По словам эксперт в области нефтяных рынков Мэтта Смита, это событие — пощечина администрации Байдена.
Ранее Reuters написали, что государства ОПЕК+ согласовали наращивание добычи нефти на 100 тысяч баррелей в день. Такой объем, по мнению авторов агентства, можно считать оскорбительной уступкой президенту США Джо Байдену после его визита в Саудовскую Аравию, где он вел переговоры по поводу увеличения объемов производства.
Байден вел переговоры с Саудовской Аравией по поводу нефти в середине июля. Тогда он говорил, что американская сторона ожидает, что шаги на этом направлении будут предприняты в ближайшие недели.