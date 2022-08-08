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Трефилов оценил антироссийские призывы норвежца фразой «могут закончить дуркой»

Евгений Трефилов назвал правильным предупреждение главе Федерации гандбола Норвегии Лио

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов оценил антироссийские призывы президента Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрома Лио. Его слова приводит РИА Новости.

«Все взаимосвязано: ребята, не надо плевать в компот, который придется потом пить. Я понимаю, что если ты все время об отстранении россиян будешь думать, то ты дуркой можешь закончить», — заявил специалист. Он назвал правильным решение Международной федерации гандбола (IHF) вынести Лио предупреждение.

Ранее Лио неоднократно требовал исключения России из IHF, а также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими спонсорами. Федерация гандбола России обратилась с просьбой рассмотреть слова чиновника на предмет нарушения кодекса этики международной федерации, после чего норвежцу вынесли предупреждение.

В конце февраля IHF лишила россиян возможности участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Также из Москвы был перенесен чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года.

Анастасия Борисова
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