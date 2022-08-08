Трефилов оценил антироссийские призывы норвежца фразой «могут закончить дуркой»

Евгений Трефилов назвал правильным предупреждение главе Федерации гандбола Норвегии Лио

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов оценил антироссийские призывы президента Федерации гандбола Норвегии (NHF) Каре Гейрома Лио. Его слова приводит РИА Новости.

«Все взаимосвязано: ребята, не надо плевать в компот, который придется потом пить. Я понимаю, что если ты все время об отстранении россиян будешь думать, то ты дуркой можешь закончить», — заявил специалист. Он назвал правильным решение Международной федерации гандбола (IHF) вынести Лио предупреждение.

Ранее Лио неоднократно требовал исключения России из IHF, а также настаивал на расторжении всех контрактов с российскими спонсорами. Федерация гандбола России обратилась с просьбой рассмотреть слова чиновника на предмет нарушения кодекса этики международной федерации, после чего норвежцу вынесли предупреждение.

В конце февраля IHF лишила россиян возможности участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Также из Москвы был перенесен чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года.