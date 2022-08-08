Аналитики рассказали о возможности Китая «задушить» Тайвань

Профессор Мэн Сянцин заявил, что КНР может «задушить» Тайвань, отрезав его от мира

Военные учения Китая вокруг Тайваня показывают, что Пекину не нужно вторгаться на территорию острова, чтобы взять его под контроль, — КНР может «задушить» его, отрезав от внешнего мира. Об этом рассказывает CNN со ссылкой американских и китайских аналитиков.

Профессор Университета национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Мэн Сянцин объяснил, что шесть акваторий, где проходила боевая подготовка, были выбраны не случайно. Таким образом Пекин показал, что может отрезать порты Тайваня, атаковать его наиболее важные военные объекты и перекрыть доступ иностранным силам, решившим прийти на помощь.

«Соедините шесть областей в линию как петлю, с узлом прямо в юго-западном направлении», — сказал эксперт в интервью государственной телекомпании CCTV.

По его словам, учения показали, что на севере КНР может успешно изолировать Тайвань от Окинавы, крупнейшего из островов японского архипелага Рюкю, где Токио и Вашингтон базируют значительные военные объекты.

А в южных районах, подчеркнул Мэн Сянцин, НОАК продемонстрировала, что может контролировать пролив Баши, который является «единственным способом войти и выйти из Южно-Китайского моря». В восточных же районах китайские силы показали, что смогут заставить отойти иностранные военные корабли из тайваньских вод с помощью точного ракетного огня, добавил он.

«Это беспрецедентное окружение острова Тайвань», — заключил эксперт.

В свою очередь, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США на Гавайях Карл Шустер заявил, что блокада шести зон показала, что любой захват Тайваня может начаться со стратегии изоляции. По его словам, учения продемонстрировали, что Пекин сможет организовать морскую блокаду, угрожая нанести воздушные и ракетные удары «в надежде сломить политическую волю Тайбэя».

«Дорогостоящее вторжение, вероятно, является последним средством», — указал Шустер.

4 августа НОАК приступила к масштабным четырехдневным военным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Это произошло сразу после визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин назвал три цели учений Китая вокруг Тайваня. Во-первых, по словам политолога, постоянная угроза реальных боевых действий влияет на бизнес, на отток капитала из Тайваня и наносит некоторый прямой ущерб тайваньской экономике.

Во-вторых, учения влияют на внутреннюю политическую жизнь на острове. Кроме того, Китай таким образом готовится к возможной дальнейшей эскалации конфликта и к его переходу в полноценную военную фазу, убежден он.