Названы три цели военных учений Китая вокруг Тайваня

Китаист Кашин заявил о трех целях учений Китая вокруг Тайваня

Военные учения Китая вокруг Тайваня будут происходить на протяжении длительного времени и принимать все более угрожающие формы, считает китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три цели маневров КНР.

Ранее власти Китая анонсировали дальнейшее продолжение военных учений вокруг Тайваня, которые были развернуты после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Изначально они должны были завершиться в 7 августа. В КНР пообещали регулярно проводить учения в Тайваньском проливе.

Цели военных учений КНР

Во-первых, по словам политолога, постоянная угроза реальных боевых действий влияет на бизнес, на отток капитала Тайваня и наносит некоторый прямой ущерб тайваньской экономике.

Во-вторых, учения влияют на внутреннюю политическую жизнь на острове. «Я думаю, что китайцы рассчитывают на то, что такая демонстрация угрозы снизит поддержку явных сторонников независимости. Именно благодаря прошлым демонстрациям такой готовности большая часть населения Тайваня выступала против любого изменения статус-кво: они не поддерживали полное воссоединение с КНР, но и выступали против любых провокационных шагов в сторону независимости», — рассказал Кашин.

Кроме того, Китай таким образом готовится к возможной дальнейшей эскалации конфликта и к его переходу в полноценную военную фазу, убежден он.

Во-первых, они проводят учения. Во-вторых, постоянное проведение этих учений затрудняет для Тайваня и его американских союзников определение прогнозирования реального времени атаки Василий Кашин политолог-китаист

Визит Пелоси и реакция Китая

Самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес политика, заявив, что если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Пелоси объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения в трех акваториях вокруг Тайваня и закрыл авиасообщение вокруг острова до 7 августа. 4 августа армия КНР приступила к масштабным учениям с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.

Кроме того, после визита Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин собрался ввести санкции против спикера и ее ближайших родственников, а также приостановил поставки песка на остров и заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня.