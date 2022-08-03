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Пелоси раскрыла причину визита на Тайвань

Пелоси назвала поддержку демократии причиной визита делегации США на Тайвань

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова. Причину визита раскрыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает телеканал TTV.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси.

Нэнси Пелоси начала встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь утром в среду, 3 августа. Перед началом беседы президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков».

Пелоси прибыла в Тайбэй вечером 2 августа. Россия сочла визит Пелоси явной провокацией Китая со стороны США. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с поездкой Пелоси на Тайвань.

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Марина Совина
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