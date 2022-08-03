Китай начал вводить ограничения против Тайваня после визита Пелоси

Китай с 3 августа приостановил поставки песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы

Власти Китая начали вводить ограничения в отношении Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает ТАСС.

Так, со среды, 3 августа, Пекин приостановил поставки песка на Тайвань. Минкоммерции КНР уточнило, что данная мера принята «в соответствии с существующими правовыми нормами».

Кроме того, с 3 августа Китай заявил о приостановке импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Причины временных ограничений против острова не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Санкции против фондов

Помимо торговых ограничений, Пекин ввел санкции против двух фондов на Тайване за оказываемую ими поддержку тайваньским сепаратистам и клевету на Китай. Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития.

Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване, (...) они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа одного Китая Ма Сяогуан официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР

Власти КНР запретили сотрудничество между организациями, компаниями и индивидуальными лицами материкового Китая с этими фондами. Также под санкции попали несколько тайваньских компаний, осуществляющих деятельность в сферах энергетики, медицины, спутниковых и сетевых технологий, которые, как отмечается, предоставляли денежные средства этим фондам.

Руководство и ответственные лица компаний, финансировавших названные фонды, больше не имеют права посещать материковый Китай и сотрудничать с китайскими предприятиями.

«Ускоренный коллапс»

Как заявил Ма Сяогуан, действия правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня и ее попытки под прикрытием иностранных политических сил обособить остров от материкового Китая обречены на провал. Они ускорят крах правления президента Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние глубокого кризиса, подчеркнул он. Об этом сообщает ТАСС.

Мы предупреждаем Цай Инвэнь и ДПП, что их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил (...) в итоге ускорят коллапс нынешнего руководства острова, а также ввергнут данный регион в состояние большой катастрофы Ма Сяогуан официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР

Сяогуан подчеркнул, что никому не следует недооценивать решимость, с которой Китай будет «отстаивать суверенитет и территориальную целостность».

Визит Пелоси

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Тайбэй вечером во вторник, 2 августа. МИД Китая заявил, что США столкнутся с серьезными контрмерами в связи с ее поездкой. В свою очередь, Россия сочла визит Пелоси явной провокацией в адрес Пекина со стороны Вашингтона.

Пелоси, в свою очередь, связала «большую шумиху» вокруг визита на Тайвань со своей должностью — она занимает третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году (...). Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом, думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки Нэнси Пелоси спикер палаты представителей США

Кроме того, она объяснила прибытие делегации Конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.