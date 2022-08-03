Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань

Пелоси заявила, что шумиха вокруг визита на Тайвань вызвана ее высокой должностью

Фото: Taiwan Presidential Office / Reuters

Причина «большой шумихи» вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань является то, что она занимает должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки», — заявила Пелоси на пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Утром 3 августа спикер Палаты представителей Конгресса США провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков» за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
Лавров фразой «что хочу, то и ворочу» прокомментировал политику США
У красного карлика Ross 508 обнаружили суперземлю рядом с обитаемой зоной
Тело пропавшей 16-летней россиянки обнаружили возле озера в парке
Захарова заявила о наплевательском отношении США к союзникам
Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов SSJ-100
Названы сроки максимальной опасности ос
В Белгородской области закроют школы и детсады в приграничных с Украиной районах
Россия предложила решить разногласия с США в киберсфере
Главу регионального управления Росздравнадзора задержали после обысков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.