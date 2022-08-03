Пелоси объяснила шумиху вокруг ее визита на Тайвань

Пелоси заявила, что шумиха вокруг визита на Тайвань вызвана ее высокой должностью

Причина «большой шумихи» вокруг визита Нэнси Пелоси на Тайвань является то, что она занимает должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки ранее в этом году <...>. Полагаю, они [власти КНР] подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом думаю, важно отметить, что члены Конгресса США [бывали на Тайване в прошлом], некоторые из них совершали поездки», — заявила Пелоси на пресс-конференции с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Утром 3 августа спикер Палаты представителей Конгресса США провела встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Президент Тайваня наградила Пелоси правительственной медалью «Орден Благожелательных облаков» за заслуги в укреплении отношений Вашингтона и Тайбэя.