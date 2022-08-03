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Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбы из Тайваня

Таможня Китая с 3 августа приостановила импорт цитрусовых и двух видов рыбы из Тайваня

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай с 3 августа приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, сообщает ТАСС со ссылкой на таможню КНР.

Ранее Китай объявил о приостановке поставок песка на Тайвань. Причины временных ограничений не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Эксперты говорят, что после отъезда Пелоси из Тайваня, остров охватит кризис. Действия Пекина в ближайшее время будут направлены на экономику Тайваня, реакция властей КНР будет поэтапной.

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Юлия Мискевич
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