Китай приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбы из Тайваня

Таможня Китая с 3 августа приостановила импорт цитрусовых и двух видов рыбы из Тайваня

Китай с 3 августа приостанавливает импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня, сообщает ТАСС со ссылкой на таможню КНР.

Ранее Китай объявил о приостановке поставок песка на Тайвань. Причины временных ограничений не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Эксперты говорят, что после отъезда Пелоси из Тайваня, остров охватит кризис. Действия Пекина в ближайшее время будут направлены на экономику Тайваня, реакция властей КНР будет поэтапной.