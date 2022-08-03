Тайваню предрекли масштабный кризис после отъезда Пелоси

Washington Post: масштабный кризис вокруг Тайваня начнется после отъезда Пелоси с острова

Когда прилетевшая с визитом на Тайвань спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет его пределы, начнется более масштабный кризис вокруг острова. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как предрекает издание, темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а «Тайвань окажется прямо посередине». Реакция властей КНР может быть поэтапной — действия Пекина в ближайшее время будут направлены на экономику Тайваня. Газета утверждает, что усилится кибер- и информационное воздействие на остров.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню, — сообщил изданию один из представителей администрации США. — Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Это то, что он, вероятно, будет делать».

Как заявляет СМИ, положительным моментом является то, что чрезмерная реакция Пекина на визит Пелоси может привести к экономической независимости Тайваня.

2 августа самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване вопреки предупреждениям Китая о силовом ответе. Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему.