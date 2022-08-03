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Тайваню предрекли масштабный кризис после отъезда Пелоси

Washington Post: масштабный кризис вокруг Тайваня начнется после отъезда Пелоси с острова

Chris Kleponis / Consolidated News Photos

Когда прилетевшая с визитом на Тайвань спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси покинет его пределы, начнется более масштабный кризис вокруг острова. Об этом сообщает газета Washington Post.

Как предрекает издание, темп и интенсивность соперничества между США и Китаем возрастут, навсегда изменив отношения, а «Тайвань окажется прямо посередине». Реакция властей КНР может быть поэтапной — действия Пекина в ближайшее время будут направлены на экономику Тайваня. Газета утверждает, что усилится кибер- и информационное воздействие на остров.

«У Китая очень широкий набор инструментов для нанесения вреда Тайваню, — сообщил изданию один из представителей администрации США. — Китай видит ошибку своего противника, он часто агрессивно вмешивается, чтобы воспользоваться преимуществом. Это то, что он, вероятно, будет делать».

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10 декабря 2021

Как заявляет СМИ, положительным моментом является то, что чрезмерная реакция Пекина на визит Пелоси может привести к экономической независимости Тайваня.

2 августа самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване вопреки предупреждениям Китая о силовом ответе. Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему.

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Юлия Мискевич
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