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Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване

Китай ввел санкции против двух фондов на Тайване за поддержку сепаратистов и клевету

Фото: Aly Song / Reuters

Китайские власти ввели санкции против двух фондов на Тайване за оказываемую ими поддержку тайваньским сепаратистам и клевету на Китай. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан, передает ТАСС.

Речь идет о Тайваньском демократическом фонде и Международном фонде сотрудничества и развития. «Эти организации связаны с сепаратистскими элементами на Тайване, <...> они очерняли облик нашей страны и пытались повлиять на международное сообщество для нарушения принципа "одного Китая"», — заявил Сяогуан.

Ранее Китай объявил о приостановке поставок песка на Тайвань, а также импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. Причины временных ограничений не называются, однако СМИ отмечают, что новые экономические санкции связаны с напряженностью отношений на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Марина Совина
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