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Иностранный футболист впервые объяснил самовольный отъезд из «Динамо»

Уругвайский футболист Варела заявил, что его самовольный уход является проблемой «Динамо»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Уругвайский футболист Гильермо Варела впервые объяснил самовольный отъезд из московского «Динамо». Его слова приводит Yahoo Sports.

Варела обратил внимание на то, что Международная федерация футбола (ФИФА) позволила легионерам уезжать из России, а значит, его уход — проблема лишь руководства москвичей. «Как профессионал я должен заботиться о своей карьере и действовать согласно правилам ФИФА. Я не бежал — я предупредил, что собираюсь покинуть клуб», — заявил иностранец.

31 июля Варела перешел в бразильский «Фламенго» на правах аренды до конца сезона. В «Динамо» рассказали, что иностранец в одностороннем порядке приостановил действие контракта. В клубе подчеркнули, что оштрафуют спортсмена на 30 процентов зарплаты за июль.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

Анастасия Борисова
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