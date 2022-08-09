Глава Крыма заявил о преждевременности выводов о причинах взрывов на аэродроме

Глава Крыма Аксенов: говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке пока рано

Говорить о причинах взрывов на военном аэродроме в селе Новофедоровка пока рано. О преждевременности выводов высказался глава Крыма Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что «все выяснит следственная комиссия».

Кроме того, в своем Telegram-канале Аксенов уточнил, что среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался. Он отметил, что выставлен периметр оцепления в пятикилометровой зоне перед аэродромом с целью исключить ранения местных жителей.

«Убедительно прошу доверять только официальной информации», — подчеркнул глава региона.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в результате взрывов в Новофедоровке никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Взрывы в районе военного аэродрома вблизи Новофедоровки произошли днем 9 августа. Первый взрыв произошел в районе трех часов дня.