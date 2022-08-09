Минобороны заявило об отсутствии пострадавших при взрывах в Крыму

Минобороны России заявило, что при взрывах в Крыму никто не пострадал

В результате взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму никто не пострадал. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Также мэр города Саки Александр Овдиенко заявил, что пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он рассказал, что обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков опроверг появившиеся в сети данные о том, что на территории республики из-за взрывов ввели чрезвычайное положение.

Также в сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в поселке. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, когда прогремел второй взрыв.