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Минобороны заявило об отсутствии пострадавших при взрывах в Крыму

Минобороны России заявило, что при взрывах в Крыму никто не пострадал
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В результате взрывов в поселке Новофедоровка в Крыму никто не пострадал. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Также мэр города Саки Александр Овдиенко заявил, что пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем, пишет РИА Новости.

Ранее Минобороны России подтвердило взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

О серии взрывов возле Новофедоровки в Крыму стало известно 9 августа. К месту происшествия направился глава полуострова Сергей Аксенов. Он рассказал, что обстоятельства случившегося выясняются. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков опроверг появившиеся в сети данные о том, что на территории республики из-за взрывов ввели чрезвычайное положение.

Также в сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в поселке. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле неподалеку. Автор видео начал снимать дым на горизонте, когда прогремел второй взрыв.

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Сергей Истомин
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