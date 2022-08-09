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Спорт

Российская одноклубница Грайнер выступила с заявлением после приговора суда

Баскетболистка УГМК Белякова заявила, что американка Грайнер не стремилась нарушить закон
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Капитан екатеринбургского баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова выступила с заявлением после приговора суда американской одноклубнице Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка выразила уверенность в том, что Грайнер не стремилась нарушить закон. «К сожалению, многие иностранцы, играющие в российских баскетбольных клубах, не знают наших законов. Объясняю случившееся только стечением обстоятельств», — заявила Белякова.

4 августа Химкинский суд признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Гражданка США была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание баскетболисткой вины и ее спортивные достижения.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Американка выступала в России с 2015 года, защищая цвета УГМК из Екатеринбурга. Грайнер дважды выигрывала золото Олимпийских игр вместе со сборной США.

Анастасия Борисова
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