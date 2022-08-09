Болгария назвала условие возобновления переговоров с «Газпромом»

Министр Христов: Болгария обратится к «Газпрому», если не найдет альтернативного газа

Министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов назвал условие возобновления переговоров с «Газпромом». Он отметил в интервью телеканалу BTV, что ведомство обратится к российской компании, если не найдет альтернативных поставщиков газа, передает ТАСС.

По словам Христова, в настоящее время страна стремится обеспечить поставки топлива до конца отопительного сезона, в идеале — до конца будущего года. Переговоры по долгосрочным контрактам будет вести новое правительство.

«Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков. Если окажется, что реальной альтернативы не будет, то могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать», — подчеркнул глава министерства.

Христов добавил, что покупка газа из России не означает выхода из Европейского союза, Болгария готова импортировать топливо на тех же условиях, что Германия и другие страны, приобретающие российский газ.

Ранее стало известно, что директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов посчитал шуткой официальное письмо «Газпром экспорт» об оплате российского газа в рублях.

Болгария столкнулась с газовым кризисом, цены на топливо в августе должны подняться на 60 процентов. Поставки российского газа в страну прекратились в апреле, после того как Болгария отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты.

В августе стало известно, что «Булгаргаз» не исключает возобновление поставок топлива из России. Компания не перестает обсуждать с «Газпромом» возможность возвращения прокачки газа.

