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Создана замещающая антитела при лечении рака молекула

JITC: создана замещающая антитела при терапии рака молекула

Фото: Akram Huseyn / Unsplash

Международная исследовательская группа из Тель-Авивского и Лиссабонского университетов создала молекулу, способную заместить антитела при лечении рака, что может стать более доступной и эффективной альтернативой. Выводы работы опубликованы в Journal for ImmunoTherapy of Cancer (JITC).

Одним из современных методов лечения рака является воздействие на белки PD-1 и PD-L1, которые при взаимодействии отключают иммунные Т-клетки. Специально разработанные антитела позволяют нейтрализовать эти белки и позволить иммунным клеткам нормально функционировать и защищать организм. Однако производство данного препарата достаточно дорого и влияет не на все виды опухолей.

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В новой работе ученые использовали биоинформатические инструменты и проанализировали имеющиеся данные, чтобы представить новую альтернативу. Синтезированная молекула смогла контролировать рост опухоли с той же эффективностью, что и антитела. Вместе с тем ее производство обходится гораздо дешевле, а также не требует сложной инфраструктуры. Авторы полагают, что пациенты смогут ее принимать дома перорально, что сделает иммунотерапию более доступной для онкобольных.

В июле сотрудники Школы естественных наук Пекинского университета (Китай) представили новый препарат от рака на растительной белковой основе.

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Елена Апазиди
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