Найден растительный препарат от рака

Cell: выявлено новое эффективное соединение от рака на растительной основе

Ученые из Школы естественных наук Пекинского университета нашли новый препарат от рака на растительной белковой основе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

В ходе работы специалисты смогли выявить, что белок RDR1 ингибирует пролиферацию раковых клеток, воздействуя на клеточный цикл. Затем научные сотрудники клонировали ген RDR1 из арабидопсиса (At) и риса (Os).

На молекулярном уровне анализ обогащения набора генов (GSEA) на основе RNA-seq показал, что соединение может влиять на циклические процессы раковых клеток, в то же время не оказывая существенного влияния на нераковые клетки. Препарат обладает широким спектром и специфическим ингибированием опухолевых клеток. В экспериментах на мышах RDR1 показал эффективность при различных прогрессирующих опухолях и лейкемии.

В июне 2022 года стало известно, что отечественные и польские специалисты занимаются разработкой нового препарата против рака легкого, не воздействующего на здоровые клетки.