Российские ученые разработают новый препарат против рака

«Известия»: российские и польские ученые разработают новый препарат против рака легкого

Российские и польские ученые разработают новый препарат против рака легкого, не разрушающий здоровые клетки. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалистов, лекарство сможет эффективно лечить людей, не вызывая при этом серьезных побочных эффектов. Ученые отметили, что в настоящее время для лечения онкологических заболеваний применяются препараты на основе цисплатина. Медики добавили, что такие лекарства замедляют и прекращают рост раковых клеток, но также могут и уничтожать здоровые. В результате такое лечение негативно сказывается на общем состоянии организма пациента.

Командой ученых было синтезировано соединение с высокой противоопухолевой активностью, на основе которого будет создан новый препарат против онкологических заболеваний, не вызывающий негативных последствий.

По данным медиков, новое лекарство сможет обнаруживать раковые клетки с помощью технологий «умной» доставки, которая использует так называемые адресные молекулы.

Ранее ректор Гомельского медуниверситета, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Игорь Стома назвал вакцину, которая защищает от рака печени. По его словам, это вакцина против гепатита B. «Вакцинация против гепатита B — одно из величайших достижений человечества. Ею прививают всех новорожденных детей еще в роддоме», — рассказал врач.

