В Крыму власти объявили эвакуацию района рядом с местом взрывов

Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию после взрывов в Новофедоровке

Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию после взрывов в Новофедоровке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Сейчас оповещение граждан идет об эвакуации», — приводит агентство слова собеседника в Единой дежурной диспетчерской службе района.

Эвакуацию местных жителей и отдыхающих подтвердил и помощник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы в Новофедоровке. В сети также появилось видео произошедшего. Всего было несколько взрывов. Первый из них прогремел около 15 часов.

По сообщению Минобороны, пострадавших в инциденте нет, авиационная техника аэродрома Саки не повреждена. В Минобороны рассказали, что в данный момент принимаются меры по тушению пожара. Причины произошедшего выясняются.