Психолог объяснила причины ажиотажного спроса на распродаже товаров IKEA

Психолог Волохова: ажиотаж вокруг распродажи IKEA возник из-за страха перед дефицитом

Ажиотаж вокруг финальной онлайн-распродажи товаров IKEA в России возник из-за страха перед возможным дефицитом и из-за мыслей о нестабильности будущего, объяснила психолог-имиджмейкер Лана Волохова. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала основные причины многочасовых бдений на сайте ради покупки товаров шведской компании на фоне ее объявления об окончательном уходе с российского рынка.

Специалистка сравнила ажиотажный спрос с «любовью на трапе самолета»: при исчезновении из жизни чего-то важного, что долго было частью его жизни, человек хочет напоследок прикоснуться к этому еще раз. По мнению Волоховой, именно по этой причине у многих людей возникает желание срочно что-то купить, когда появляются объявления о тотальной ликвидации коллекции, закрытии магазинов или завершении работы компании.

Также очереди на сайте IKEA можно объяснить стрессом из-за неопределенности будущего и страхом перед возможным дефицитом, с которым многие столкнулись в советские времена, продолжила психолог. «Тревога подскакивает, ведь исчезает стабильность. При этом есть страх совершенно не атавистический, а очень даже реальный: у меня было привычное-удобное, а сейчас его нет, где я возьму замену?» — добавила она.

И, наконец, еще одной причиной ажиотажа Волохова назвала азарт некоторых людей. Для этой категории россиян попытка что-нибудь купить, пока магазины еще работают, превратилась в своего рода игру, которая к тому же помогает им справиться со стрессом.

Ранее IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи в России. Согласно официальной информации, размещенной на сайте шведской компании, заказать товары можно до 15 августа, 20:00.