Taiwan Economic Times: Apple увеличила производство iPhone 14 до 95 миллионов штук

Компания Apple запланировала произвести больше смартфонов нового поколения, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает издание Taiwan Economic Times.

Источники медиа рассказали, что американская компания увеличила объемы производства iPhone 14. Сообщается, что Apple намерена выпустить 95 миллионов девайсов вместо 90 миллионов штук, как было запланировано до этого. Топ-менеджеры IT-корпорации полагают, что новая серия телефонов будет популярнее, чем линейка iPhone 13.

Также инсайдеры отметили, что в Apple сделали ставку на дорогие телефоны. Согласно источникам, в компании считают, что iPhone 14 Pro Max окажется самым востребованным в серии. Массовое производство флагманов должно стартовать в августе — это связано с тем, что поставщики американской корпорации нарастили поставки компонентов. В конце июля об увеличении производства новых смартфонов сообщали источники DigiTimes.

Ожидается, что в текущем сезоне Apple представит четыре смартфона. В линейку войдут два базовых аппарата iPhone 14 и 14 Max и два топовых устройства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что Apple практически не затронуло падение глобального рынка смартфонов. Так, июльские поставки iPhone 13 с одного из заводов партнеров были на треть выше, чем в июле прошлого года.