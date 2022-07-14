Оценена популярность iPhone 13

Reuters: смартфоны Apple продолжают хорошо продаваться, несмотря на падение рынка

Apple практически не затронуло падение глобального рынка смартфонов. Популярность iPhone оценило Reuters.

Опрошенные агентством аналитики заметили, что на фоне снижения продаж на рынке смартфонов устройства Apple продолжают хорошо продаваться. По оценке экспертов, американская компания работает в верхней части рынка, поэтому инфляция и кризис практически не повлияли на ее потребителей — относительно состоятельных пользователей.

При этом спад производства в Китае и экономический кризис серьезно ударили по рынку смартфонов. По данным Counterpoint Research, глобальные продажи устройств упали на десять процентов в годовом исчислении, до 96 миллионов единиц в мае. Два источника в цепочке поставок iPhone заявили, что продажи смартфонов Apple в июле продолжают расти, а девайсы остаются популярными.

По информации еще одного источника, июльские поставки iPhone 13 с одного завода были на треть выше, чем в июле прошлого года. «Это необычно, поскольку продажи текущих моделей iPhone, как правило, замедляются в июле и августе, так как потребители ждут новых моделей, которые Apple традиционно выпускает в сентябре», — заметили журналисты Reuters.

Ранее аналитик Росс Янг заявил, что производство iPhone 14 Max отстало от графика. Поставки передних панелей для устройства оказались сорваны из-за проблем на производстве.