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Apple увеличила производство iPhone 14

DigiTimes: Apple увеличила заказы на производство iPhone 14, готовясь к рекордным продажам

Фото: Mike Segar / Reuters

Apple приготовилась реализовать до конца года рекордное количество смартфонов. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники на производстве рассказали, что Apple заказала у своих поставщиков повышенное количество компонентов. Увеличение заказов связано с тем, что в американской корпорации собрались продать до конца года огромное количество смартфонов нового поколения.

По информации инсайдеров, ранее Apple сократила количество заказов на выпуск процессоров и прочих деталей для iPhone 14. Однако после IT-гигант пересмотрел прогноз и увеличил число заказанных компонентов. Согласно раннему отчету, в этом осеннем сезоне американская компания намерена реализовать больше смартфонов серии iPhone 14, чем iPhone 13 годом ранее.

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Отчасти это решение могло быть связано с рекордными продажами смартфонов в июле — по данным аналитиков, в этом месяцы поставки iPhone 13 были на треть выше, чем в то же время в 2021 году. При этом продажи телефонов Apple обычно замедляются в период с июля по август, так как потребители ожидают запуска новых моделей в сентябре.

Между тем, средний и бюджетный сегменты рынка смартфонов, на котором доминируют устройства под управлением Android, за последний год столкнулся с трудностями из-за снижения спроса. Так, один из поставщик процессоров для телефонов MediaTek ранее рассказал о сокращении заказов продукции на 30 процентов.

В середине июля инсайдеры заявили, что Apple может представить новые флагманские смартфоны 13 сентября. 23 сентября аппараты серии iPhone 14 должны поступить в широкую продажу.

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Андрей Ставицкий
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