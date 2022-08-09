В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ

В Херсоне задержали диверсанта с минами «лепесток» и маячками для артиллерийских ударов

Жителя Херсона, который разбрасывал мины «Лепесток» и маячки для ударов тяжелой артиллерии Вооруженных сил Украины по объектам гражданской инфраструктуры, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городе.

Выявить диверсанта, которым оказался Николай Кузнецов, помогла его жена Ирина, поддерживающая спецоперацию. Она обратилась к российским военным после прочтения переписки супруга с его куратором с украинской стороны.

«После того как стало понятно, где можно будет разбросать мятые пластиковые бутылки с "маячками", наводчики поехали отмечать цели для последующих украинских ударов», — передал ее слова источник агентства в силовых структурах региона. При этом, одного из диверсантов ликвидировали, а другого удалось задержать — он пытался выхватить автомат у десантника, но «не справился с ним» в рукопашном бою.

Задержанный Кузнецов рассказал сотрудникам российских силовых ведомств о своем схроне с оружием, который якобы нашел его сын в лесу на бывших позициях отступившей украинской армии. На месте нашли две противопехотные гранаты и 40 патронов калибром 7,62 миллиметра с бронебойным наконечником.

В начале августа сообщалось, что власти Запорожья выселили с территории региона местного жителя за провокации и диверсии. Такая общественная мера порицания была вынесена в отношении местного жителя за то, что он «разжигал рознь и вражду среди своих же соседей и друзей, заслужив этим общественный остракизм».