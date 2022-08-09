От выступавшей за Латвию гимнастки потребовали отказаться от гражданства России

Латвийская гимнастка Полстяная рассказала о требованиях отказаться от гражданства России

Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная рассказала, что ей не дали завершить карьеру, потребовав отказаться от российского гражданства. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка подчеркнула, что не имела права выступить на соревнованиях Международной федерации гимнастики (FIG). «А в статье латвийского СМИ говорится, что передо мной никто не ставил выбора, я могла везде поехать. Просто сама не захотела ехать за свой счет. Они себе противоречат, я не буду терпеть откровенную ложь», — рассказала она, добавив, что у нее есть доказательства обратного.

6 августа Полстяная сообщила, что ей отказали в выступлении на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике. Тогда она заявила, что причины этого решения были политическими.

Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 расположилась на 12-м месте.

