Бывшей российской гимнастке отказали в выступлении за Латвию на чемпионате мира

Латвийская гимнастка Полстяная заявила, что ей не дали выступить на чемпионате мира-2022

Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила, что ей отказали в выступлении на предстоящем чемпионате мира по художественной гимнастике.

«Очень важный пост для меня. К сожалению, "спорт вне политики" — это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили», — заявила Полстяная. Она добавила, что ее главной целью было достойно представлять Латвию на международной арене.

Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 расположилась на 12-м месте.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Софии с 12 по 18 сентября.