Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Гендиректора Российской корпорации средств связи арестовали в Москве

Гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника арестовали в Москве
Евгений Мельник

Евгений Мельник. Фото: пресс-служба РКСС

Гендиректора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника арестовали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Лефортовском суде Москвы.

По данным суда, Мельник является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. Он арестован на один месяц и 23 дня, то есть до 2 октября.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
Миллионам человек в Лондоне запретят пользоваться шлангами
Часть Николаевской области передали в подчинение херсонской администрации
Судимая россиянка избила 89-летнюю пенсионерку кружкой и попала под следствие
Венсенский замок во Франции откроют для россиян
В московском дворе заметили фонтан с арбузами
Врач назвал неочевидное неприятное последствие прокола ушей
Финляндия задумала отказаться от российского СПГ
Россиянка получила условный срок за ложный донос об изнасиловании
В России призвали США отказаться от контрпродуктивных действий ради ДСНВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.