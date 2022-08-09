Гендиректора Российской корпорации средств связи арестовали в Москве

Гендиректора Российской корпорации средств связи Мельника арестовали в Москве

Гендиректора Российской корпорации средств связи Евгения Мельника арестовали в Москве по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Лефортовском суде Москвы.

По данным суда, Мельник является фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа» УК РФ. Он арестован на один месяц и 23 дня, то есть до 2 октября.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным арест помощника главы МВД России Сергея Умнова, экс-замначальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова и начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова по делу о злоупотреблении полномочиями.