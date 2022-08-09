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Спорт

Регбист сборной России описал отношение в Англии фразой «русских боятся»

Регбист сборной России Валерий Морозов заявил, что в Англии боятся русских

Фото: Валерий Морозов / РК ЦСКА / «Матч ТВ»

Регбист сборной России Валерий Морозов, выступающий за британский клуб «Вустер», оценил отношение местных жителей к нему. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен описал отношение в Англии фразой «русских боятся». «Узнают, что ты русский, — и меняется выражение лица. Разные стереотипы о России. Но ко мне отношение человеческое», — сказал Морозов. При этом он подчеркнул, что одноклубники относятся к нему с позитивом, так как для них важно построить команду, которая будет побеждать независимо от национальности игроков.

Морозов известен по выступлениям за «Енисей-СТМ», с которым стал чемпионом и обладателем Кубка России, и московский ЦСКА. Он начал карьеру в Великобритании в 2018 году. В составе «Сейл Шаркс» регбист выиграл Кубок английской лиги, затем играл за «Бат». В апреле этого года он перешел в «Вустер».

В июле российский полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян высказался об изменении к нему отношения в Испании. Футболист подчеркнул, что у него не получилось остаться в Европе из-за политических обстоятельств.

Анастасия Борисова
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