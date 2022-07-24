Российский футболист оценил отношение к нему в Европе фразой «политика была»

Российский футболист Эдгар Севикян заявил, что не остался в Европе из-за обстоятельств

Российский полузащитник «Нижнего Новгорода» Эдгар Севикян высказался об изменении к нему отношения в Испании. Его слова приводит РИА Новости.

«Не получилось остаться в Европе из-за обстоятельств: последний раз играл в феврале, было тяжело найти хороший вариант в Европе. Что-то политическое тоже было, ряд клубов реагировали на эту тему», — заявил футболист. Он подчеркнул, что сейчас в Европе с осторожностью относятся к игрокам с российским паспортом, однако в «Леванте», за который он выступал, отношение к нему не поменялось.

Севикян перешел в «Леванте» в 2017 году. Он выступал за молодежку до 2020-го, а затем перешел в основную команду. В составе испанцев хавбек провел 44 матча и забил четыре мяча. В 2022 году футболист перешел в «Нижний Новгород».

14 апреля бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об отношении к футболистам из России в Европе. Специалист подтвердил, что в Европе установилось плохое отношение к русским.