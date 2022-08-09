Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа стоимость аренды квартиры в районе МГУ

Est-a-Tet: однокомнатную квартиру в районе МГУ можно арендовать за 56,3 тысячи рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Аренда однокомнатной квартиры в районе Московского государственного университета (МГУ) в среднем обойдется в 56,3 тысячи рублей в месяц. Стоимость жилья назвали эксперты риелторского агентства Est-a-Tet, сообщают «Известия».

Самый доступный вариант в этом районе обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, однако квартира сдается без отделки и удобств. Что касается жилья около других известных учебных заведений столицы, то за однокомнатную квартиру рядом с Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ) в среднем придется отдавать 90,7 тысячи рублей. Наиболее бюджетный вариант стоит 38 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

«Однушку» в районе МГТУ имени Баумана можно арендовать в среднем за 54 тысячи рублей. Квартира со старым ремонтом обойдется в сумму от 30 тысяч рублей, более современные варианты стоят от 45 тысяч рублей. Около учебных заведений, включая МАИ и МАДИ, квартиры без мебели и ремонта сдаются за 20 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что за месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир. В августе средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир составила 20,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатных — 31,2 тысячи рублей. С июля снимать такое жилье стало дороже на 3,5 и 3 процента соответственно.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма сообщил о погибшем из-за взрывов в Новофедоровке
Названы авианаправления России с самым заметным снижением цен
Стало известно об отсутствии признаков диверсии на аэродроме в Крыму
Перечислены районы Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем
Назван самый богатый IT-бизнесмен России
В Польше предотвратили покушение на выступившего против Шакро вора в законе
Тайсон Фьюри вернется на ринг
Звезда сериала «Сладкая жизнь» назвала преимущество Петербурга перед Москвой
Глюкоза раскрыла секрет своей молодости
В чашке Петри вырастили искусственный мозг с шизофренией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.