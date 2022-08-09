«Торино» вернулся к переговорам по переходу Миранчука

«Торино» возобновил переговоры с «Аталантой» по переходу Алексея Миранчука

Итальянский «Торино» вернулся к переговорам по переходу российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в Twitter.

Скира подчеркнул, что «Торино» возобновил переговоры с «Аталантой». При этом условия личного контракта с Миранчуком уже согласованы.

Ранее Sport24 сообщил, что ранее стороны не сумели договориться из-за нежелания «Торино» выплатить 14 миллионов евро после окончания срока аренды хавбека. До этого в Аталанте заявили, что сделка была заблокирована по воле главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини.

В минувшем сезоне Миранчук провел 25 матчей за «Аталанту» во всех турнирах. В Серии А на счету россиянина два гола в 19 матчах.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.