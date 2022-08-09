Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
1:1
Завершен
Будё-Глимт
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
0:1
Перерыв
live
Карабах
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
1:0
1-й тайм
live
Монако
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Панатинаикос
11 августа
20:30 (Мск)
Славия П
Лига конференций|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»

«Торино» отказалось от Алексея Миранчука по финансовым причинам

Фото: Reuters

Срыв трансфера российского нападающего Алексея Миранчука в «Торино» не был связан с решением руководства «Аталанты». Такую версию озвучил источник Sport24, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что переход хавбека не был заблокирован по инициативе главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. От сделки отказались именно представители «Торино» по финансовым соображениям.

В ходе переговоров «Аталанта» настаивала на гарантированной выплате в 14 миллионов евро после окончания срока аренды Миранчука. В «Торино» не захотели пойти на такие траты.

О срыве сделки сообщили 3 августа. Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что сделку по переходу россиянина заблокировал Гасперини.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму
В ООН заявили о призывах ИГ использовать конфликт на Украине
Стало известно о массированных ударах российской артиллерии под Северском
Минобороны сообщило об оборудованном ВСУ складе оружия в тубдиспансере
Российские военные увеличили гумкоридор для судов из черноморских портов Украины
Американский офицер нашел сходство между украинским и Карибским кризисами
Названы самые востребованные вакансии июля
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Российский дипломат обвинил Украину в ядерном терроризме
Появилась новая версия срыва трансфера Миранчука в «Торино»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.