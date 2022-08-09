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Часть Николаевской области передали в подчинение херсонской администрации

Взятую под контроль российских сил часть Николаевской области отдали в подчинение Херсону

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Часть Николаевской области, взятая под контроль российских сил, передана в подчинение Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, жителям данных территорий помогают с выплатами социальных пособий и пенсий, а также оказывают другую необходимую гуманитарную помощь.

Агентство указывает, что в ходе спецоперации российские военные установили контроль над Херсонской областью и приазовской частью Запорожской области. В указанных регионах были созданы новые администрации, налажено вещание российских каналов и радиостанций. Отмечается, что данные регионы объявили о планах войти в состав России.

Так, глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что референдум о воссоединении с Россией пройдет в регионе, скорее всего, в сентябре. В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов пообещал, что референдум в регионе будет проведен с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом Федерации.

Стремоусов также уведомил, что в области планируют провести референдум о вступлении в состав Российской Федерации. По его словам, около 80 процентов жителей региона готовы отдать голос за возможность быть в составе единой России.

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Варвара Кошечкина
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