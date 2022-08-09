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Глава Крыма прокомментировал взрывы на военном аэродроме

Аксенов заявил, что на месте взрывов в Крыму работают бригады скорой помощи и санавиация

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В поселке Новофедоровка в Крыму, где произошли взрывы, работают бригады скорой помощи и санавиация. Такой комментарий дал глава полуострова Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

По словам главы республики, говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью никто не обращался, уточнил Аксенов.

Ранее в Минобороны России подтвердили взрывы на аэродроме «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму. Пострадавших нет, авиационная техника также не повреждена, добавили в ведомстве. В настоящее время принимаются меры по тушению пожара, причины произошедшего выясняются.

Кроме того, в сети появились кадры, на которых запечатлен момент взрыва в Крыму. Очевидцам удалось снять один из взрывов, находясь в поле недалеко от места происшествия. Автор видео начал снимать дым на горизонте, когда прогремел второй взрыв.

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Сергей Истомин
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