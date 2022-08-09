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Спорт

Роднина оценила наказание Зеленского для украинского фигуриста

Ирина Роднина назвала лишение украинского фигуриста Петренко стипендии ненормальным
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила решение президента Украины Владимира Зеленского лишить олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко стипендии за участие в ледовом шоу россиянки Татьяны Навки. Ее слова приводит РБК.

Депутат назвала наказание ненормальным. «Я не думаю, что Петренко сильно волнуется по этому поводу. Они уже выгнали его из федерации, показали свое отношение к чемпионам. Он же живет в Америке», — заявила она. Роднина посчитала, что спортсмен из любой страны имеет право участвовать в любом шоу.

Зеленский лишил Петренко стипендии 8 августа. В указе главы государства говорится, что причиной стало выступление спортсмена на ледовом шоу «Аленький цветочек» в июле 2022 года. До этого Петренко исключили из Федерации фигурного катания Украины.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.

Анастасия Борисова
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