Зеленский наказал украинского фигуриста за участие в шоу Навки

Президент Украины Зеленский лишил фигуриста Петренко стипендии за участие в шоу Навки

Президент Украины Владимир Зеленский наказал украинского фигуриста, олимпийского чемпиона Игр-1992 Виктора Петренко за участие в ледовом шоу российской олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский лишил Петренко стипендии. В указе главы государства говорится, что причиной стало выступление спортсмена на ледовом шоу «Аленький цветочек» в июле 2022 года.

11 июля стало известно, что Петренко был исключен из Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ). Чемпиона лишили поста вице-президента организации. В ФФКУ назвали поведение Петренко постыдным. До этого участие украинца в шоу Навки раскритиковали в Национальном олимпийском комитете.

Петренко является олимпийским чемпионом Игр 1992 года в Альбервиле в мужском одиночном катании. Тогда он выступал за Объединенную команду, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. На Играх-1988 Петренко завоевал бронзу, защищая цвета советской сборной.