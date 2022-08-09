В Совфеде отреагировали на призыв Зеленского закрыть страны Запада для россиян

Сенатор Цеков назвал Зеленского маргиналом после призыва закрыть для россиян Запад

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о закрытии стран Запада для россиян показывает его как маргинала и человека, понимающего, что он проигрывает. Так на призыв украинского президента отреагировал сенатор Совфеда Сергей Цеков, его слова приводят «Известия».

Политик считает, что к подобным словам Зеленского могут прислушаться страны с русофобной повесткой.

«Я имею в виду Прибалтику, не исключаю, что Польша может такое решение принять. Судя по последним сообщениям, недалеко от них ушла Финляндия, которая создает различные препятствия для приезда граждан России на свою территорию», — объяснил он.

При этом, добавил Цеков, заявление Зеленского нарушает признанные нормы международного права в сфере соблюдения прав человека.

«Это заявление маргинала, то есть заявление человека, который понимает, что он проигрывает (...) Он вызывает к себе все меньше интереса и все больше раздражение», — добавил сенатор.

Ранее Зеленский потребовал закрыть границы и запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Также, по его мнению, эта мера должна касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста.

В свою очередь призыв украинского президента поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, заявив, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».