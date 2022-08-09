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Российский ударный дрон «Сириус» совершит первый полет в 2022 году

Гендиректор «Кронштадта» Шилов: ударный дрон «Сириус» совершит первый полет в 2022 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Новый российский ударный дрон «Сириус» совершит первый полет в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор группы «Кронштадт» Олег Шилов.

«Первый вылет "Сириуса" запланирован на этот год», — сказал он.

Макет ударного дрона «Сириус» представили на авиасалоне МАКС-2019. Отмечается, что взлетная масса беспилотника с размахом крыла до 23 метров может составить две тонны. Аппарат способен находиться в воздухе до 20 часов и развивать крейсерскую скорость до 180 километров в час. Максимальная высота полета «Сириуса» составит семь тысяч метров.

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25 февраля 2022

В январе в «Кронштадте» сообщили, что «Сириус» совершит первый полет в мае, а до конца 2022 года завершат летные испытания ударного беспилотника.

В ноябре 2021 года стало известно, что компания «Кронштадт» начала работу над первым опытным образцом дрона «Сириус» с двумя двигателями, который разрабатывают как более тяжелый вариант беспилотника «Орион».

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Даниил Иринин
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