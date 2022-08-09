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Россия и США обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3

Дипломат Вишневецкий анонсировал обсуждение РФ и США приостановку инспекций в рамках СНВ-3

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Москва и Вашингтон обсудят приостановку инспекций в рамках СНВ-3. США необходимо решить, как действовать дальше, передает РИА Новости.

Вишневецкий ответил на вопрос журналистов, состоялись ли уже контакты стран по этому вопросу. Он добавил, что после обсуждений «последует какая-то реакция США».

«Это технический вопрос. Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — анонсировал дипломат.

Представитель российского МИД добавил, что с юридической точки зрения позиция Москвы хорошо проработана, а ее инициативы предусмотрены договором.

«Действительно возникает неравноправная ситуация. Наши инспекторы не могут лететь через территорию Европы, нам не дают возможности получить транзитные визы, не дают пролететь нашим самолетам. Мы никаких ограничений на этот счет против США не вводили», — подчеркнул он.

По словам Вишневецкого, перед запросом инспекции в рамках ДНСВ Россия предложила Соединенным Штатам договориться о действиях в этой ситуации. В ответ на это Вашингтон «вбросил запрос на инспекцию».

«Данная акция носила явно провокационный характер, последовал соответствующий наш ответ. По договору мы должны были ответить очень быстро — реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали», — заключил Вишневецкий.

Ранее Кремль сообщил об отсутствии предложений от Вашингтона по СНВ-3. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Марина Совина
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