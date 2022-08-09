Джонни Депп вернул многомиллионный контракт с Dior после победы в суде

Актер Джонни Депп вернул многомиллионный контракт с Dior после победы в суде над Херд

Американский актер Джонни Депп вернул сотрудничество с французским модным домом Dior после победы над бывшей женой Эмбер Херд в суде о клевете. Об этом пишет TMZ.

Анонимные источники издания сообщили, что знаменитость восстановила многомиллионный контракт с брендом, согласно которому он на год становится лицом мужского парфюма Sauvage. Отмечается, что впервые Депп начал работать с маркой в 2015 году, однако на время многолетних разбирательств компания приостановила совместную деятельность с амбассадором.

По информации TMZ, актер уже принял участие в фотосессии, автором которой выступил именитый фотограф Грег Уильямс. Подробности съемки не раскрываются, однако известно, что полученные кадры будут использованы в новом промо Dior.

Ранее сообщалось, что Депп выиграл суд против Херд. Актрису признали виновной в деле о клевете и обязали выплатить бывшему супругу 15 миллионов долларов. Однако адвокат актрисы Элейн Бредехофт заявила о невозможности клиентки выплатить долг после поражения в процессе.

Позднее юристы Деппа уточнили, что актер намерен простить долг, который ему обязана выплатить бывшая супруга. Они подчеркнули, что главной целью артиста в процессе судебного разбирательства было восстановить репутацию, а не получить деньги от Херд, которую звезда «Пиратов Карибского моря» обвинил в клевете.