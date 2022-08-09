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Спорт

Бойца ММА Тарасова задержали

Бойца ММА Артема Тарасова задержали по делу об уличной драке под Петербургом

Фото: соцсети Артема Тарасова

Российского бойца смешанного стиля (MMA) и видеоблогера Артема Тарасова задержали по делу об уличной драке под Петербургом. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, потасовка произошла в ночь на 8 августа во дворе дома, в результате чего пострадал один человек. Во время драки использовались травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Отмечается, что были задержаны пять человек, среди которых числится Тарасов.

Представители правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. В связи с конфликтом было возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

2 июля 2021 года на Тарасова завели уголовное дело. Спортсмена обвиняли в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сообщалось, что пострадавший в драке «зафиксировал свою недееспособность на протяжении 21 дня».

На счету Тарасова восемь побед и три поражения в поединках по правилам MMA. Последний раз он одержал победу единогласным решением судей над Зелемханом Дукаевым.

Анастасия Борисова
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