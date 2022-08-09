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Спорт

Футболист рассказал о выросшей в 188 раз зарплате после перехода в «Спартак»

Футболист Тигиев рассказал о выросшей в 188 раз зарплате после перехода в «Спартак»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский защитник Георгий Тигиев вспомнил о выступлениях за московский «Спартак». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что агент помог ему получить хорошие условия по контракту после перехода из махачкалинского «Анжи» в «Спартак». «Во сколько раз увеличилась зарплата после перехода в "Спартак"? Скажу, во сколько раз по сравнению с "Торпедо": в 188 раз», — заявил Тигиев.

Первым клубом Тигиева было московское «Торпедо», за которое он выступал в 2015 году. Через два года он перешел в «Спартак». В 2021 году «Спартак» объявил об уходе защитника. На данный момент спортсмен находится в статусе свободного агента, выступая за любительский клуб Медиалиги «Броук Бойз».

3 августа узбекский полузащитник Остон Урунов заявил, что отказывается уходить из «Спартака» из-за высокой зарплаты. Отмечалось, что хавбек зарабатывает 50 тысяч евро (около 2,9 миллиона рублей) в месяц.

Анастасия Борисова
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