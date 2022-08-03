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Футболист «Спартака» отказался уходить из клуба из-за высокой зарплаты

Sport24: футболист «Спартака» Урунов отказался уходить из клуба из-за высокой зарплаты
Остон Урунов (справа)

Остон Урунов (справа). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Узбекский полузащитник Остон Урунов заявил, что отказывается уходить из московского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 21-летний футболист не хочет покидать московский клуб из-за высокой зарплаты. Отмечается, что хавбек зарабатывает 50 тысяч евро (около 2,9 миллиона рублей) в месяц, а контракт рассчитан до лета 2025 года.

Сезон-2021/2022 Урунов провел в «Уфе» на правах аренды. В составе команды спортсмен принял участие в 24 матчах и не отметился результативными действиями.

В августе 2020 года Урунова высмеяли в сети за фото с пакетами дорогих брендов. Полузащитник выложил в Instagram снимок, на котором он позировал на фоне пакетов с одеждой от Gucci и Louis Vuitton.

Анастасия Борисова
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