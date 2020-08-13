19-летнего новичка «Спартака» высмеяли за фото с пакетами дорогих брендов

19-летнего новичка «Спартака» Остона Урунова высмеяли в сети за фото с пакетами дорогих брендов. Снимок публикует Sport24.

Полузащитник выложил в Instagram снимок, на котором он попозировал на фоне пакетов с одеждой от Gucci и Louis Vuitton. После этого юзеры стали шутить, что футболист не успел сыграть за «Спартак» ни одного матча, но уже отметил подписание контракта покупкой дорогих вещей.

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин написал в Twitter, что игроку пора заканчивать карьеру, а пресс-атташе сборной России Илья Казаков сравнил Урунова с братками из 1990-х. «Когда жизнь удалась. Он счастлив. А мы счастливы за него. На самом деле, это рабочая одежда. Как у братков в 90-х — все эти золотые цепи, бумеры, пиджаки», — написал он.

У меня вся лента в этом молодом человеке 😳Кто ещё не выставил его фото? Ещё не провёл ниодного матча, а все его знают. pic.twitter.com/8EiO6Dsa2B — Орещук Роман ⒞ (@papanin02) August 13, 2020

Я помню стремные обои

Белая посуда

Нас в хрущевке двое

Гучи и Урунов pic.twitter.com/N2biL3AMgQ — Spartakovez (@Spartakovetz) August 13, 2020

После критики игрок удалил пост.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» 5 августа. В прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах Российской премьер-лиги.