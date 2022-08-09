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Тайсон Фьюри вернется на ринг

Тайсон Фьюри вернется в бокс и проведет поединок против Дерека Чисоры

Фото: Lee Smith / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил, что вернется на ринг. Об этом сообщает The Mirror.

33-летний Фьюри заявил, что проведет поединок против соотечественника Дерека Чисоры. По словам тяжеловеса, он решил стать первым в истории дивизиона боксером с двумя трилогиями. Ранее Фьюри трижды дрался против американца Деонтея Уайлдера, одержав две победы. Один поединок завершился вничью.

«Я всегда говорил, что выйду против Чисоры в конце карьеры, и вот, мы здесь. Ставим рекорды, создаем прецеденты», — отметил Фьюри. Готовить британца к поединку будет тренер Айзек Лоу.

21 июля Фьюри заявил, что выйдет против Энтони Джошуа в том случае, если бой будет бесплатным. «Бесплатно транслироваться по телевидению, и все билеты должны раздаваться бесплатно. На этом британском историческом бою нельзя никому позволить заработать, если он состоится», — отметил тогда он.

Фьюри — чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в тяжелом весе. В последнем поединке он одержал победу над соотечественником Диллианом Уайтом, после чего объявил об уходе из спорта.

Николай Костюков
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