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Винер отреагировала на слова Авериных о завершении карьеры

Винер отказалась комментировать слова Авериных об уходе из спорта из-за Игр без россиян
Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова сестер Арины и Дины Авериных, которые заявили о готовности покинуть спорт. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Винер отметила, что не вправе комментировать эту ситуацию и что
сестры Аверины должны сами отвечать за свои слова. Специалист подчеркнула, что гимнастки продолжают тренировки.

Ранее Аверины признались, что завершат карьеру в том случае, если сборная России не будет допущена до Олимпиады в Париже. Игры должны состояться в 2024 году.

Дина Аверина завоевала серебро на Олимпиаде в Токио в личном многоборье. На ее счету 18 побед на чемпионатах мира и десять на первенствах Европы. Арина Аверина пять раз выигрывала чемпионат мира и девять раз чемпионат Европы.

Николай Костюков
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